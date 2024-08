Plus Monzingen Nur noch ein A-Junioren-Landesligist aus dem KH-Kreis: JSG SooNahe vertraut einem jungen Trainer Von Helmut Zillmann i Freuen sich auf eine spannende Saison mit den A-Junioren der JSG SooNahe: Kim Fuhr (rechts) und sein Co-Trainer Guido Hahn. Foto: Helmut Zillmann Etwas mehr als 15 Jahre ist es her, dass die Fußball-Landesliga der A-Junioren – damals hieß sie noch Bezirksliga – mit 18 Teams allein aus der Nahe-Region ihre Punktrunde ausspielte. Doch die Zeiten sind vorbei. Lesezeit: 2 Minuten

Nur noch die drei fußballverrückten Vereine aus Merxheim, Monzingen und Meddersheim, die seit Jahren für hervorragende und engagierte Jugendarbeit stehen, bieten dem Abwärtstrend die Stirn und treten unter dem Namen JSG SooNahe als einzige Mannschaft von der Nahe in der A-Junioren-Landesliga Nahe/Westpfalz in der Saison 2024/2025 an. Der Kader der ...