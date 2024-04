Plus Nentershausen/Wirges Nach kurzer Osterpause: Für Wirgeser und Eisbachtaler Nachwuchs geht es in der Regionalliga wieder um Punkte Von Moritz Hannappel Die Westerwälder Jugend-Regionalliga-Fußballer wollen nach einer kleinen Osterpause weiter fleißig Punkte sammeln. Lesezeit: 1 Minute

A-Junioren Spfr Eisbachtal - SV Eintracht Trier (So., 13 Uhr). Der älteste Nachwuchs aus der Römerstadt liegt in der Tabelle derzeit sieben Punkte vor der Schraut-Elf. Da der untere Tabellennachbar FC Homburg beim abgeschlagene Tabellenschlusslicht in Saarlouis gastiert, könnte bei einer Eisbachtaler Niederlage der Sturz auf einen momentanen Abstiegsplatz drohen. B-Junioren SV Gonsenheim ...