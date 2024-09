Plus Westerwald

Nach 0:15-Packung: A-Jugend der JSG Ahrbach findet neue Trainer – Wirgeser B-Jugend fertigt Oberwesterwald ab

Die A-Jugend der JSG Ahrbach soll wieder in ruhigere Fahrwasser kommen, nachdem die Trainerlücke beim Fußball-Rheinlandligisten geschlossen werden konnte. Für die anderen Westerwälder Teams in dieser Klasse gab's je einen Punkt. In den jüngeren Jahrgängen fielen die Ergebnis teils deutlich aus.