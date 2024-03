Plus Duisburg-Wedau

Mit großem Willen zum größten Erfolg: B-Jugend der JSG Neitersen wird sensationell Deutscher Futsal-Meister – Siegesserie hält bis zum Titel an

Von Andreas Hundhammer

i Der neue Deutsche B-Junioren-Futsal-Meister, hinten von links: Betreuer Torsten Breitenbach, Leander Heiden, Co-Trainer Timo Schneider, Torwart Hannes Franken, Gabriel Hüntner, Ezan Merovci, Nils Hollerbach, Finn Schneider, Torwart Jonas Sanftleben, Daniel Olfert, Kirill Dubrovin, Leon Horst, Torwarttrainer Kai Schröder, Trainer Andreas Nauroth; vorne von links: Luca Breitenbach und Mika Nauroth. Foto: Fußballkreis Ww/Sieg, Willi Simon

Andreas Nauroth hatte sich Ende der 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre bei den Sportfreunden Siegen auch wegen seines unermüdlichen Einsatzes in die Herzen des Publikums gespielt. Eine Eigenschaft, die der heute 48-Jährige auch den B-Jugendfußballern der JSG Neitersen/Altenkirchen/Weyerbusch vermittelt. Und die seiner Meinung nach am vergangenen Wochenende der entscheidende Faktor war für den sensationellen Gewinn der deutschen Futsal-Meisterschaft in dieser Altersklasse.