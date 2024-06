In Buch wurde sich nichts geschenkt zwischen der JSG Mastershausen (in Rot-Schwarz mit Marvin Maßmann) und dem JFV Rhein-Hunsrück II mit Oskar Krautkremer, die JSG siegte vor 200 Zuschauern in Buch 4:1 und stieg in die B-Junioren-Bezirksliga auf. Der JFV spielt mit seiner Erstgarnitur in der Rheinlandliga. Foto: #ckpicture