Plus Kreis Birkenfeld

Martin Gorges von der Spvgg Wildenburg: Es geht mehr um das Ertragen eines Spiels – Probleme in der C-Jugend

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Wenn am heutigen Samstagmorgen in Schauren die C-Jugend-Fußballer der Spvgg Wildenburg und des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein kicken, dann stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, deren Vereine gegen den Trend schwimmen. Sie haben sich entschieden, Jugendarbeit nicht in einer JSG zu betreiben, sondern in Eigenregie. Das bringt Probleme mit sich.