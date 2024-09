Plus Idar-Oberstein

Marco Reich: Wir haben wieder eine super B-Jugend-Mannschaft – Auch D-Jugend des SC Idar vor erstem Heimspiel

i Marco Reich feuert seine Mannschaft an. Der Trainer der B-Junioren des SC Idar-Oberstein ist sehr zufrieden mit seinem Team. Foto: Joachim Hähn

Ihre ersten Heimspiele in der Verbandsliga bestreiten am Wochenende die D- und B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein, nachdem sie am ersten Spieltag auswärts Niederlagen einstecken mussten. Die D-Junioren treffen am Samstag (13 Uhr) auf den FC Rhein-Haardt, während die B-Junioren am Sonntagmorgen (11 Uhr) den FK Pirmasens zu Gast haben.