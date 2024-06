Plus Westerwald Letzte Entscheidungen bei den Jugendteams gefallen: JSG Kannenbäcker und JSG Ahrbach gewinnen ihre „Endspiele“ René Weiss Von Marco Rosbach i JSG Kannenbäcker und JSG Ahrbach gewinnen ihre "Endspiele" Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Hergenhahn Zum Saisonende stand für zwei Westerwälder A-Jugend-Teams noch einmal viel auf dem Spiel. Doch sowohl die JSG Kannenbäcker als auch die JSG Ahrbach bewiesen starke Nerven. Lesezeit: 2 Minuten

A-Jugend, Platzierungsstaffel JSG Vulkaneifel Kottenheim - JSG Niederahr 5:0 (3:0). Für Niederahr war es das vorerst letzte Spiel in der Rheinlandliga. „In der ersten Hälfte spielten wir gut mit“, sagte Gäste-Trainer Markus Ewald. „Wie so oft in dieser Saison konnten wir unsere Chancen nicht nutzen, während der Gegner sehr effektiv war. ...