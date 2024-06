Plus Kreis Bad Kreuznach

Kurpejovic trifft gleich viermal: JSG Nahe-Glan spielt um Vizemeisterschaft

Mit 2:4 lagen die A-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan im Verbandsliga-Spiel beim FC Speyer II nach 56 Minuten zurück, doch mit einem Doppelschlag glichen Belmin Kurpejovic (57.) und Moritz Wurdel (58.) aus. Ein folgender Doppelpack von Kurpejovic (70., 71.) besorgte sogar einen Dreier, mit 6:4 (2:2) gewannen die Meisenheimer am Rhein. Zuvor hatten bereits Sa-Adane Moussa (2.) und der zukünftige Hackenheimer Kurpejovic (38.), der damit auf vier Treffer kam, getroffen. Ähnlich torhungrig will sich die JSG auch in ihrem Abschlussspiel am Samstag um 15 Uhr bei der TuS Marienborn zeigen. Dabei geht es um richtig viel, denn mit einem Sieg können sich die Kicker von Nahe und Glan die Vizemeisterschaft sichern. Zudem wird es eine Abschiedsveranstaltung, da die Spieler in der neuen Saison in vielen unterschiedlichen Klubs auflaufen werden.