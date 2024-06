Plus Rhein-Lahn

Klein-Team sichert sich die Vizemeisterschaft – Trainer der JSG Mühlbachtal und der JSG Aar schwärmen

Von René Weiss

Die Saison 2023/24 in den Jugendfußball-Bezirksligen ist Geschichte. In vielen Partien mit Rhein-Lahn-Beteiligung wurde es am letzten Spieltag noch einmal torreich. Nun konzentrieren sich die verbliebenen Teams auf die Entscheidung im Kreispokal.