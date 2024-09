Kastellauner Land gewinnt das A-Junioren-Derby in Emmelshausen bei Hunsrück-Mittelrhein

In dieser Szene war Hunsrück-Mittelrheins Carlos Wein (in Grau-Schwarz) auch per Trikotgriff von Kastellauner-Land-Akteur Valentino Steffens-Guerra nicht zu halten, auf die gesamten 90 Minuten gelang das den Gästen aber sehr wohl. Die JSG um Kapitän Ole Wendling gewann das A-Junioren-Derby in Emmelshausen mit 4:2. Foto: hjs-Foto