Plus Westerwald Jugend-Regionalligen aus Ww-Sicht: Spitzenreiter Wirges will im sechsten Spiel ungeschlagen bleiben Von Marco Rosbach i Leon Odenthal ist gesetzt im Tor der Wirgeser A-Jugend. Gegen Herxheim wird er alles daransetzen, ein starker Rückhalt zu sein. Foto: Volker Horz Während es die Wirgeser A-Jugend als Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Südwest mit dem Tabellenfünften Herxheim zu tun hat, geht es für Eisbachtal zur durchwachsen gestarteten Trierer Eintracht. Bei der B-Jugend gastiert Wolfstein erstmals in dieser Klasse in Nentershausen, die beiden C-Jugend-Vertreter müssen auswärts ran. Lesezeit: 2 Minuten

A-Jugend, Regionalliga Spvgg EGC Wirges - SV Viktoria Herxheim (So., 13 Uhr). „Auch wenn uns die Erkältungswelle getroffen hat, wollen wir nicht mit großen Sorgen in das Spiel gegen Herxheim gehen“, klingt bei EGC-Trainer Marvin Schenk eine Menge Selbstvertrauen durch. „Wir haben einen breiten Kader und werden auch am Sonntag wieder ...