Plus Westerwald Jugend-Regionalliga: Heimdebüt für Wolfstein – Eisbachtals B-Jugend legt jetzt auch los Der Höhepunkt im Jugendfußball steigt in Wirges, wo die EGC im DFB-Pokal die A-Jugend der Spvgg Greuther Fürth empfängt (Samstag, 13 Uhr). Für die anderen Teams geht es in der Regionalliga um Punkte. Lesezeit: 1 Minute

A-Jugend, Regionalliga SV Gonsenheim - Spfr Eisbachtal (So., 13 Uhr). Durch die Rückkehr von Niklas Schmidt bietet sich Thomas Remark „eine Alternative mehr in der Defensive“, wie Eisbachtals Trainer erklärt. Allerdings gebe es Fragezeichen bei angeschlagenen Spielern. Gonsenheim zählt Remark zu den Favoriten im Titelrennen, also müsse jeder Spieler „schon im ...