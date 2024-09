Plus Kreis Bad Kreuznach

Jugend-Landesligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach: Raab und Langensiepen erkennen Schritt nach vorne

Von Helmut Zillmann

In der Fußball-Landesliga der B-Junioren holten der TSV Degenia Bad Kreuznach und die JSG Nahe-Glan die ersten Dreier, während in der Rheinhessen-Staffel der C-Junioren die JSG Rotenfels und die Zweite der Degenia weiter auf Zählbares warten. Nach einem 3:3 (0:2) gegen den JFV Pfälzer Bergland bleibt die JSG Nahe-Glan II in der Landesliga Westpfalz weiter ungeschlagen.