Jubel: E-Junioren der JSG Frei-Laubersheim sichern sich die Kreisliga-Meisterschaft

i TuS Frei-Laubersheim JSG Wöllstein/Fürfeld Trainer hinten links Sascha Klöß, zweiter von rechts Cemil Özcan, ganz rechts Staffelleiter Thomas Hartmann hintere Reihe v.l.n.r. Florian Wick, Lion Heilmann, Nils Güntner, Jonathan Klöß, Tom Marbach, Milan Becker, Henrik Lechthaler, Lennox Heß, Marlo Wilhelm, Leo Vogel, Lion Brubacher vordere Reihe v.l.n.r. Pius Becker, Miro Schmidt, Finn Berthes, Max Frondorf, Paul Castor, Yigit-Can Özcan, Louis Lehnert, Tim Muster, Toni Frondorf, Marlon Schweigert Foto: Klaus Castor

Mit einem 4:2-Erfolg beim Tabellendritten, der JSG Nahe-Glan, sicherten sich die E-Junioren-Fußballer der JSG Frei-Laubersheim/Wöllstein/Fürfeld die Meisterschaft in der Kreisliga. Das Team blieb in der Saison ungeschlagen, holte in 16 Spielen 14 Siege. Am heutigen Freitag kann sogar das Double perfekt gemacht werden.