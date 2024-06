Plus Kreis Bad Kreuznach

JSG SooNahe: Wiederholungsspiel nach Spielabbruch deutlich gewonnen

Von Helmut Zillmann

Am 30. September 2023 war in der Fußball-Landesliga der A-Junioren das Spiel zwischen der JSG SooNahe und dem JFV Pfälzer Bergland nach Tumulten abgebrochen worden. Die Sportgerichte entschieden, dass der Abbruch nicht gerechtfertigt war und setzten die Begegnung neu an. Am 28. Mai, also fast acht Monate später, trafen beide nun ein zweites Mal aufeinander. Die JSG SooNahe setzte sich dabei klar mit 3:0 durch, musste im Rahmen des regulären Spieltags beim FK Pirmasens II aber eine Niederlage quittieren.