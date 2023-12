Die JSG SooNahe geht mit einem Auswärtssieg beim SV Rodenbach in die Winterpause der Fußball-Landesliga der A-Junioren, während die JSG Guldental/Rotenfels/Wißberg noch zwei Spiele vor der Brust hat. Die Mannschaft von Trainer Marcel Heymer muss am 12. Dezember in Kaiserslautern antreten und reist am 15. Dezember zum JFV Westpfalz.