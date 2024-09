Plus Bezirksliga

JSG Rhein-Taunus schenkt EGC Wirges drei Treffer ein – Heimsieg für Mühlbachtal

i Zweimal Grund zum Torjubel hatte Lennox Dienst (links) beim anspruchsvollen Gastspiel der JSG Aar in Nentershausen. Hier beglückwünscht ihn Semih Nergiz. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit zwei Unentschieden kehrten die Nachwuchsfußballer der JSG Lahn unlängst von Auswärtsspielen zurück. Ein Achtungserfolg gelang den bis dahin so gebeutelten C-Junioren der JSG Mühlbachtal, die in Rothenbach an einem Punktgewinn schnupperten. Seinen zweiten Heimsieg verbuchte unterdessen der älteste Nachwuchs vom Blauen Ländchen, während die D-Jugend der JSG Aar auch im vierten Anlauf leer ausging.