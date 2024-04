Plus Region Nahe

JSG Nahe-Glan führt im Idarer Haag mit 5:0 nach 23 Minuten

Die Fußball-Duelle im Nachwuchsbereich zwischen der JSG Nahe-Glan und dem SC Idar-Oberstein haben einen hohen Stellenwert. Und so war auch am Nachholspiel in der A-Junioren-Verbandsliga auf dem Kunstrasenplatz im Idar-Obersteiner Haag das Interesse groß. Mit einem 7:2 (5:1)-Sieg setzten die Meisenheimer nicht nur einen Meilenstein, sie bestätigten auch die starke Form der vergangenen Wochen.