JSG Nahe Glan greift nach dem Verbandspokal – Rohr: „Meine Jungs sollen das Finale genießen“

Während in Monzingen die Kreispokal-Endspiele ausgetragen werden, hat ein Nachwuchs-Team des Fußballkreises Bad Kreuznach die Ehre, im Finale des Verbandspokals anzutreten. In Eisenberg treffen die D-Junioren der JSG Nahe-Glan am Samstag um 11.30 Uhr auf den FC Speyer.