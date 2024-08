Plus Bezirksliga

JSG Lahn führt zur Pause mit 4:1 und verliert 4:5 – Start nach Maß für die JSG Aar

i Lennox Dienst rechts) taucht erneut gefährlich vor dem Kasten der Gäste aus dem Asbacher Land auf. Mit drei Treffern hatte Dienst großen Anteil am klaren Heimsieg der Maaßen-Elf. Foto: Andreas Hergenhahn

Ordentlicher Auftakt für die in der Bezirksliga spielenden heimischen Nachwuchsfußballer. Am Wochenende konnten immerhin drei Siege verbucht werden. Völlig überflüssig war der Verlust der B-Junioren der JSG Lahn, die in Heistenbach gegen die JSG Erpel eine komfortabel scheinende 4:1-Führung vergeigten.