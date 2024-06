Viel Spannung vor vielen Zuschauern herrschte auf dem Emmelshausener Kunstrasen beim letzten Spiel der C-Junioren-Bezirksliga Mitte, das die JSG Hunsrück-Mittelrhein um Jonas Löw (in Grau-Schwarz) und Coach Stefan Richter mit 1:2 gegen Metternich II verlor. Bei einem Sieg wäre die vor der Saison neu gegründete JSG als Meister in die Rheinlandliga aufgestiegen, so rutschte sie auf den dritten Platz ab, Meister wurde Vulkaneifel Ettringen. Foto: hjs-Foto