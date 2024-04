Plus Kreis Bad Kreuznach JSG Ellerbachtal: Keine Untergangsstimmung beim Tabellenletzten Die JSG Rotenfels hat sich von der knappen Niederlage gegen Tabellenführer SC Idar-Oberstein nicht beeindrucken lassen. Bei der JSG Edelstein Idar-Oberstein waren die C-Junioren aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach erstmals in einem Landesliga-Pflichtspiel erfolgreich. Lesezeit: 1 Minute

JSG Baumholder - JSG Degenia/Planig II 13:0 (9:0). Die Partie war bereits zur Pause entschieden. Am Ende wurde es zweistellig. JSG Edelstein Idar-Oberstein - JSG Rotenfels/Wißberg 2:4 (1:1). „Endlich haben wir dort mal was mitgenommen“, sagte eine erleichterte Gäste-Trainerin Tina Matzanke und fügte an: „Dazu haben wir noch richtig gut gespielt, ...