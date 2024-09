Plus Bezirksliga

Im Derby: JSG Birlenbach lässt der JSG Lahn keine Chance

i Lars Dietrich (am Ball) setzte für die gut aufgelegten B-Junioren der JSG Birlenbach beim 5:0-Derbysieg in Eppenrod gegen die JSG Lahn mit einem Doppelpack den Schlusspunkt. Foto: Andreas Hergenhahn / Archiv

Ein Heimsieg und zwei haushohe Niederlagen in der Fremde verzeichneten unlängst die in der Fußball-Bezirksliga beheimateten Nachwuchsmannschaften der JSG Mühlbachtal. Einen klaren Derbysieg verbuchten unterdessen die B-Junioren der JSG Birlenbach gegen die JSG Lahn, deren C-Junioren bei der Hammer Reserve leer ausgingen. Die JSG Rhein-Taunus bekam unterdessen auf dem engen Kunstrasen am Aubach die Stärke des VfL Oberbieber zu spüren.