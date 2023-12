Der Sparda-Bank-Hallencup in Siershahn ging am Wochenende bereits in die elfte Runde und konnte wieder begeistern. Samstags fand das U 11-Turnier statt, das im vergangenen Jahr von der Eintracht aus Frankfurt gewonnen wurde. Der Titel ging wieder nach Hessen, jedoch war es diesmal der SV Wehen Wiesbaden der sich den Erfolg im Westerwald sicherte. Sonntags spielten dann die U 13-Mannschaften um den Turniersieg. Eine Ausnahme war die U 12 von Eintracht Frankfurt, jener Jahrgang, der vor einem Jahr noch die U 11-Konkurrenz gewonnen hatte.