„Einfach den Hörer in die Hand nehmen und anrufen, ehe das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Diese Forderung richteten Kreisjugendleiter Ronny Jäckel und Kreisspruchkammer-Vorsitzender Andreas Lung bei der der Halbzeittagung der Vereinsjugendleiter im Fußballkreis Rhein/Ahr in der Vulkanstube in Kempenich-Engeln an die Teilnehmer. Ihr Wunsch: Häufiger miteinander kommunizieren.