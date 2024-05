Gipfeltreffen im Haag: Marco Reichs B-Jugend empfängt Tabellenführer Speyer – Es geht womöglich um den Titel

Es könnte um die Meisterschaft in der B-Junioren-Verbandsliga gehen, wenn am Sonntag (16 Uhr) im Haag der SC Idar-Oberstein auf den FC Speyer trifft.

Anzeige

Zwei Spieltage vor Schluss haben die Speyerer als Tabellenführer drei Punkte Vorsprung auf das von Marco Reich trainierte Idarer Team. Der SC hat also die Chance, nach Punkten gleichzuziehen. Sollte ihm das gelingen und sich auch am letzten Spieltag (der den SC freilich zum Tabellendritten SV Gonsenheim II führt) nichts an einem eventuellen Gleichstand ändern, dann würden sich beide Mannschaften in einem Entscheidungsspiel um die Verbandsliga-Meisterschaft wiedersehen. In die Relegationsspiele zur Regionalliga könnten anschließend beide Teams gehen. Am Sonntag ist im Haag auf jeden Fall Jugendfußball der Spitzenklasse zu erleben.

7:2-Sieg in Dudenhofen

Die Idarer haben sich dieses besondere Gipfeltreffen durch ein 7:2 beim FV Dudenhofen erarbeitet. Jelle Lang traf dreimal ins Schwarze und schraubte sein Torekonto auf 29 Saisontreffer. Paul Schneider gelangen zwei Tore und steht nun bei 20 Saisonbuden. Lenny Becker und Julian Steinbach erzielten die weiteren Tore. sn