Futsal-Kreismeisterschaft: A-Junioren des JFV Oberwesterwald holen den ersten Titel im Kreis Ww/Sieg

Dem siegreichen Team mit den Trainern Joel Maxaner (2. von links) und Matthias Schön (links) sowie Betreuer Andreas Kämpf (4. von rechts) gratulierte der Kreisjugendleiter des Fußballkreises Westerwald/Sieg, Sven Hering (rechts), zum Titelgewinn. Foto: Willi Simon

In der Sporthalle an der Glockenspitze in Altenkirchen sicherte sich das Oberwesterwälder Team um die Trainer Joel Maxaner und Matthias Schön den Erfolg in der Endrunde. Im Finale setzten sie sich in einer weitgehend überlegen geführten Partie gegen die Mannschaft der JSG Altenkirchen mit 2:0 durch.

Martin Glanz nach einer sehenswerten Vorarbeit von Lukas Hirschfeld und Niklas Hölper waren die Torschützen. In der Vorrunde hatte man gegen denselben Gegner noch mit 0:1 den Kürzeren gezogen.

Platz drei ging an die JSG Hachenburger Westerwald, die den JFV Oberwesterwald II mit 2:0 bezwang. In der Endrunde am 18. Februar in Kaisersesch geht es jetzt für den JFV Oberwesterwald um den Titel im Fußballverband Rheinland. si