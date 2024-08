Plus Kreis Birkenfeld

FSV Blau-Weiss und Wildenburg sind echte Ausnahmen: Jugendfußball startet auch im Kreis Birkenfeld

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die Sommerferien sind vorbei, und das bedeutet auch, dass die Saison im Jugendfußball beginnt. Das Gros der Mannschaften bestreitet am Wochenende das erste Punktspiel. Aushängeschild ist auch in dieser Saison der SC Idar-Oberstein, der von der D- bis zur A-Jugend in der Verbandsliga an den Start geht.