Plus Edenkoben FC Meisenheim: Dringlichkeitsantrag zu C-Junioren wieder zurückgezogen Von Olaf Paare Um 0.15 Uhr war am Samstag ein Dringlichkeitsantrag für den SWFV-Verbandstag eingegangen. Absender: der FC Meisenheim. Aktueller Anlass: die Situation der C-Junioren an der Nahe. Lesezeit: 1 Minute

Nur sechs Vereine haben für die neue Saison eine Mannschaft in der C-Junioren-Landesliga gemeldet. Zu wenig, entschied der Verbandsspielausschuss und strich die Landesliga Nahe aus dem Klassensystem. Stattdessen wurden die Teams an der Nahe in drei Kreisliga-Staffeln eingeteilt. Größtes Manko: Die Nahe verliert damit ihr Aufstiegsrecht im Jahr 2025 in ...