Plus Nentershausen

Eisbachtals U 15 will nachlegen: Dillmann-Elf empfängt am Mittwoch den TSV Schott Mainz

Schon am Mittwochabend soll die Aufholjagd der U 15 der Eisbachtaler Sportfreunde in der Regionalliga Südwest weitergehen. Der Drittletzte der Tabelle empfängt auf dem Kunstrasen in Nentershausen ab 19 Uhr den Nachwuchs des TSV Schott Mainz. Die Gegner aus der Landeshauptstadt rangieren derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.