Plus Westerwald Eisbachtals D-Jugend zeigt fast perfektes Spiel: Tabellenführer fertigt Rheinbreitbach mit 8:1 ab Moritz Hannappel Von Marco Rosbach In der Fußball-Rheinlandliga haben einige Nachwuchsmannschaften aus dem Westerwald einen schweren Stand und werden nach den Herbstferien in der Abstiegsrunde um den Klassenverbleib kämpfen müssen. Es gibt aber auch Teams, für die es richtig gut läuft. Lesezeit: 3 Minuten

A-Jugend, Rheinlandliga JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen - JSG Ahrbach 5:2 (4:1). Seine Mannschaft habe Ahrbach von Anfang an unter Druck gesetzt, war Höhr-Grenzhausens Trainer Jürgen Mutschall zufrieden mit dem Auftritt. In die Karten spielte den Gastgebern, dass Anil Tasli einen Freistoß aus circa 25 Metern vorbei an der Mauer zum 1:0 verwandelte ...