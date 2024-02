Plus Nentershausen Eisbachtals A-Jugend ist gefordert: Dem Heimspiel gegen Saarbrücken am Mittwoch folgt das Rückspiel am Samstag Mit dem Nachholspiel des ersten Spieltags gegen den 1. FC Saarbrücken eröffnen die A-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde am Mittwoch (18.30 Uhr, Kunstrasen Nentershausen) das Fußball-Jahr in der Regionalliga.

Kurios für die Mannschaft von Alexander Schraut: Bereits am Samstag bekommen sie es schon wieder mit dem Tabellenzweiten aus dem Saarland zu tun, dann steht ab 14 Uhr in Saarbrücken die Partie des ersten Spieltags der Rückrunde auf dem Plan. „Gegen Saarbrücken geben wir natürlich, wie bei fast allen Spielen in ...