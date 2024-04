Dreierpack von B-Junior Geiß beim 4:4 der A-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück

Der Blick für die B-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück (links Ferdinand Sahm, rechts Enrico Geiß) geht weiter nach oben nach dem 3:1-Auswärtssieg in Engers bei der JSG Mittelrhein. Der JFV ist Tabellenführer in der Rheinlandliga-Platzierungsstaffel. B-Junior Geiß spielt momentan vorrangig bei den A-Junioren und ist dort sehr treffsicher unterwegs. Beim 4:4 in Kottenheim markierte Geiß gleich drei Tore. Der JFV führt auch in der A-Jugend die Rheinlandliga-Platzierungsstaffel an, der Noch-B-Junior Geiß mit 14 Treffern der beste Schütze in der Liga. Foto: #ckpicture