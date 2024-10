Plus Idar-Oberstein

Doppelschlag bringt Idarer A-Junioren in die Erfolgsspur: Marco Reich lobt Frank Vogts JSG Edelstein

i Stephan Holländer war sehr zufrieden mit dem Auftritt der A-Junioren des SC Idar-Oberstein im Spitzenspiel. Kein Wunder also, dass der SC-Trainer Beifall klatscht. Foto: Joachim Hähn

Weiter erfolgreich unterwegs sind die A-, B- und C-Junioren des SC Idar-Oberstein in ihren jeweiligen Verbandsligen. A- und B-Junioren gewannen in torreichen und spektakulären Partien, und die C-Junioren schrammten nur aufgrund einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung am nächsten Dreier vorbei.