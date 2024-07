Plus Wirges

DFB-Pokal an Wirgeser Kirmes: A-Jugend der EGC empfängt Greuther Fürth am 31. August

i Durch den Gewinn des Rheinlandpokals qualifizierte sich A-Jugend der Spvgg EGC Wirges für den DFB-Pokal. In Runde eins geht es gegen die Spvgg Greuther Fürth. Foto: René Weiss

„Das Spiel des Jahres am Kirmeswochenende!“ So kommentiert die Spvgg EGC Wirges mit einer ordentlichen Portion Vorfreude die Ansetzung der Erstrundenpartie im DFB-Pokal, zu der die A-Junioren der Westerwälder am Samstag, 31. August, die Mannschaft des Zweitligisten Spvgg Greuther Fürth empfangen. Der Anpfiff auf dem Rasenplatz in Wirges erfolgt um 13 Uhr.