Zwei Heimspiele, darunter ein Derby: Freunden des ambitionierten Jugendfußballs wird am Sonntagmittag in der Regionalliga einiges geboten.

A-Jugend Spfr Eisbachtal - Ludwigshafener SC (So., 13 Uhr). Nach den beiden starken Auftritten gegen den 1. FC Saarbrücken (3:0 und 1:1) strotzen die Eisbachtaler vor Selbstvertrauen. „Wir haben aus dem Auswärtsspiel in Ludwigshafen noch eine offene Rechnung, weil wir dort 60 Minuten lang in Unterzahl sehr unglücklich durch einen Gegentreffer ...