Plus Nentershausen/Wirges Derby bei der TuS wird für Wirges zum Prüfstein – Eisbachtal gewappnet für Saarbrücken Nach der A-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde, die bereits unter der Woche gefordert war (siehe nebenstehenden Bericht), steigen an diesem Wochenende auch die drei anderen Westerwälder Jugendfußball-Regionalligisten wieder ein.

B-Jugend TuS Koblenz - Spvgg EGC Wirges (So., 13 Uhr). Im Derby bei der TuS sieht EGC-Trainer Andreas Leptien seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle, aber man müsse „natürlich abwarten müssen, was für einen Tag wir erwischen“, sagt er. „Der Gegner wird uns alles abverlangen, und wir müssen dagegenhalten, was die ...