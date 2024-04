Plus Simmern

C-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein drehen Partie vor dem Hit bei Cosmos

i Austausch zwischen dem aktuellen Trainer und seinem Nachfolger: Jannik Huber (links) und Christopher Wild durften zufrieden sein mit dem 5:1-Heimsieg der Rheinlandliga-A-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück gegen die JSG Niederahr. Huber hört nach der Saison auf, Wild übernimmt dann als Cheftrainer. Foto: #ckpicture

Acht Spiele standen auf dem Programm für die Jugendfußballteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Rheinland- und Bezirksligen. Eine davon musste jedoch schon sehr früh abgebrochen werden – und zwar die der A-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein in der Bezirksliga Mitte, da sich der Torwart des Gastgebers JSG Nickenich früh schwer an der Schulter verletzte und mit dem Krankenwagen vom Kunstrasen in Eich abtransportiert werden musste. Beide Trainer und Teams einigten sich auf den Abbruch.