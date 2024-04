Plus Idar-Oberstein B-Junioren-Verbandspokal: Wormatia Worms gastiert am Dienstag im Halbfinale beim SC Idar-Oberstein im Haag Von Sascha Nicolay i Anstrengende Tage erleben Fabio Blum und seine Kameraden von den B-Junioren des SC Idar-Oberstein gerade. Foto: Joachim Hähn Eine englische Woche von der allerhärtesten Sorte erleben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gerade. Vier Spiele in acht Tagen müssen die Jungs absolvieren. Dabei jagt eine Top-Partie die nächste. Am Dienstag (19 Uhr) empfängt das Team von Trainer Marco Reich Regionalligist Wormatia Worms. Lesezeit: 2 Minuten

Eigentlich sollte die Partie gegen die Wormatia verlegt werden, doch die Wormser stimmten nicht zu – und so findet der Leckerbissen ziemlich kurzfristig am heutigen Dienstagabend im Haag statt. Mit den Wormsern stellt sich der derzeitige Achte der Regionalliga vor. Ein mächtiger Brocken also, den die Idarer B-Junioren da wegräumen ...