Rhein-Lahn

B-Jugend-Kreispokal: Favorit JSG Lahn bezwingt Kreismeister JSG Mühlbachtal mit 2:0

i Kreispokalsieger B-Jun JSG Lahn Foto: Wilfried Kehraus / FV Rheinland

Der in der Bezirksliga Ost beheimatete Favorit JSG Lahn setzte sich im von Justin Geiß und seinen Assistenten Björn Dietrich und Steven Pascale Kreidel geleiteten Kreispokalfinale der B-Junioren gegen den gut mithaltenden Kreismeister JSG Mühlbachtal am Ende mit 2:0 (0:0) durch. Abdullah Hamood (47.) und Hakim Mirpasha (68.) trafen für die Elf des Trainergespanns René Klein und Tomas Gjorgjiev ins Schwarze und krönten in Bornich die starke Saison. Vordere Reihe von links: Brahim Kadduri, Amir Ajeti, Maik Hasenbühler, Zihan Habash Habdoo, Simon Yacoub, Abdullah Hamood, Arda Selcuk, Manuel Alexan Stephan, Finn Hofmann, Luis Amann; Mittlere Reihe von links: Co-Trainer Tomas Gjorgjiev, Hakim Mirpasha, Lukas Pribe, Noel Klein und Trainer Rene Klein; Hintere Reihe von links: Noah Gjorgjiev, Michel Lewalther, Leo Dodik und Betreuer Viktor Pribe.