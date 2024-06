Rhein-Lahn

B-Jugendfußballer der JSG Mühlbachtal dominieren im Kreis

i B-Jun JSG Mühlbachtal Foto: Kai Burat / JSG Mühlbachtal

Mit der stattlichen Ausbeute (49 von 54 möglichen Zähler wurden eingesammelt) haben die von Kai Burat trainierten B-Juniorenfußballer der JSG Mühlbachtal in souveräner Manier den Kreismeistertitel ins Blaue Ländchen geholt und dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksliga ran. Dass die eigene zweite Welle auf Platz zwei über die Ziellinie kam, zeigt, dass in Nastätten und Umgebung zahlreiche Talente heranwachsen. Die frisch gebackenen Kreismeister, obere Reihe von links: Henry Feilbach, Lukas Schmidt, Noah Belau, Trainer Kai Burat, Leon Deges, Sadat Hajrullah, Milan Werz und Moritz Lehner.