Plus Kreis Bad Kreuznach

Aufatmen bei Trainer Baus: JSG Nahe-Glan holt ersten Sieg

Von Helmut Zillmann

Die JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig bleibt weiter auf Erfolgskurs. Gegen die JSG Hohenecken gelang der dritte Sieg in Folge. Die Mannschaft von Wesley Cavalcanti behauptet damit Platz zwei in der Tabelle der Fußball-Landesliga der B-Junioren. Überraschend kam das 3:3 der zuletzt so starken JSG SooNahe bei Schlusslicht SV Ixheim.