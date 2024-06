Plus A-Junioren-Rheinlandpokalfinale: In Weitefeld steigt das Westerwälder Finale Marco Rosbach Von Moritz Hannappel Im A-Junioren-Rheinlandpokalfinale werden sich am Mittwochabend, 19.30 Uhr, nicht nur zwei Westerwälder Kontrahenten, sondern auch zwei Aufsteiger gegenüberstehen. Auf dem Weitefelder Kunstrasen trifft dann der Bezirksliga-Meister JFV Wolfstein/Ww Sieg auf Regionalligaaufsteiger Spvgg EGC Wirges. Lesezeit: 1 Minute

Ob die EGC in der Liga Meister wird, steht derweil noch nicht fest. Konkurrent Metternich, der als JSG nicht aufstiegsberechtigt ist, könnte noch an Wirges vorbeiziehen. Doch das spielt für Trainer Marvin Schenk dieser Tage eine untergeordnete Rolle. „Wir freuen uns auf Mittwoch“, fiebert der EGC-Coach dem nächsten Höhepunkt in ...