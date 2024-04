Plus Idar-Oberstein

A-Junioren des SC Idar-Oberstein: Perfekter Plan, perfekter Start – B-Junioren geht der Sprit aus

i Stephan Holländer, der A-Junioren-Coach des SC Idar-Oberstein klatscht seinem Team Beifall, das beim TuS Marienborn überraschend einen deutlichen 5:2-Sieg landete. Foto: Joachim Hähn

Am Ende einer extrem anstrengenden englischen Woche mit vier Spielen in acht Tagen ist den B-Junioren des SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga doch die Luft ausgegangen. Die A-Junioren feierten dagegen einen enorm wichtigen Auswärtssieg.