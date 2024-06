Plus Meddersheim A-Jugend der JSG SooNahe: Kim Fuhr löst Thomas Kuhn als Cheftrainer ab Von Helmut Zillmann Die A-Junioren der JSG SooNahe verabschiedeten sich mit einem Torreigen vor 50 Fußballfans auf dem Meddersheimer Rasen in die Sommerpause. Im letzten Landesliga-Spiel gegen den SV Rodenbach siegte das Team von Thomas Kuhn, der seine Trainertätigkeit beendet, mit 5:4 (4:0). Lesezeit: 1 Minute

Co-Trainer Kim Fuhr, der von Kuhn in der kommenden Saison den Chefposten beim Landesliga-Team übernimmt, vertrat Kuhn im Abschlussspiel und setzte von Beginn an Spieler ein, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten. „Die haben das aber gut gemacht, und wir haben zur Pause auch in der Höhe verdient geführt“, sagte Fuhr. Nach ...