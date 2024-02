Für einen Paukenschlag haben die A-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde in der Fußball-Regionalliga gesorgt: In ihrem Nachholspiel setzten sie sich auf eigenem Platz mit 3:0 (1:0) gegen den Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken durch, mit dem sie es am Sonntag, 13 Uhr, schon wieder zu tun bekommen. Die Tore erzielten Mattis Thewalt (5.) und Leon Groß (75., 87.).