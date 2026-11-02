1:2 gegen Speyer verloren Zwei Weitschuss-Tore setzen den JFV schachmatt Michael Bongard 02.11.2026, 17:13 Uhr

i Felix Gerlach (rechts, hier beim 2:2 gegen Rot-Weiss Koblenz) brachte den JFV Rhein-Hunsrück im Heimspiel in Kirchberg gegen den FC Speyer in Führung. Das 1:0 hatte Bestand bis fünf Minuten vor Schluss, dann drehte Speyer mit zwei Fernschusstoren noch die Partie. B&P Schmitt

In der B-Junioren-Regionalliga hat der JFV Rhein-Hunsrück bis fünf Minuten vor Schluss mit 1:0 gegen den FC Speyer geführt und am Ende noch 1:2 verloren. Der nächste Nackenschlag für den Aufsteiger, der weiter auf seinen ersten Sieg wartet.

Zehnter Spieltag in der B-Jugendfußball-Regionalliga Südwest – und der JFV Rhein-Hunsrück hat wieder nicht gewonnen: Das 1:2 (1:0) gegen den Tabellenfünften FC Speyer war der nächste Schlag in die Magengrube für das Team von Jannik Huber, das weiter mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.







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