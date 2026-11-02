In der B-Junioren-Regionalliga hat der JFV Rhein-Hunsrück bis fünf Minuten vor Schluss mit 1:0 gegen den FC Speyer geführt und am Ende noch 1:2 verloren. Der nächste Nackenschlag für den Aufsteiger, der weiter auf seinen ersten Sieg wartet.
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Zehnter Spieltag in der B-Jugendfußball-Regionalliga Südwest – und der JFV Rhein-Hunsrück hat wieder nicht gewonnen: Das 1:2 (1:0) gegen den Tabellenfünften FC Speyer war der nächste Schlag in die Magengrube für das Team von Jannik Huber, das weiter mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.