Zweimal ging der VfL-Nachwuchs in der zweiten Halbzeit gegen Morbach in Führung. Am Ende stand jedoch trotzdem ein Remis – unverdient aus Sicht des Trainers der Oberbieberer. Westerwälder Nachwuchsteams lassen es derweil krachen.

Viele knappe Ergebnisse gab es auf den Plätzen der Nachwuchsteams aus dem Westerwald und den Kreisen Altenkirchen und Neuwied. Nicht immer hatten dabei die heimischen Mannschaften das bessere Ende auf deren Seite.

A-Junioren

JFV Wolfstein WW/Sieg – FSV Trier-Tarforst 5:0 (2:0). „Bis zu unserer Führung war es ein ausgeglichenes Spiel ohne Torchancen“, ordnete Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke die Anfangsphase ein. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir dann klar spielbestimmend.“ Hinten sei sein Team „stabil und abgeklärt“ gewesen, vorne „erzielten wir schöne Tore“. Auch in der Höhe ging der Sieg, so Liedtke, in Ordnung. Tore: 1:0 Kevin Szram (21.), 2:0 Kembo Gracia Mboma-Kambamba (26.), 3:0 Felix Hellinghausen (50.), 4:0 Lenny Oghogo Omoregie (54.), 5:0 Sam Müller (90.+1).

JFV Hunsrückhöhe Morbach – JSG Neitersen 2:3 (1:0). Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel tankte die JSG Selbstvertrauen für die kommende Begegnung gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Mosella Schweich. Für den Auswärtssieg zeigte sich allen voran Doppelpacker Luca Breitenbach verantwortlich. Tore: 1:0 (39.), 1:1 (65.), 2:1 (75.), 2:2, 2:3 Luca Breitenbach (78., 80.).

B-Junioren

JFV Rhein-Hunsrück – Spfr Eisbachtal 2:0 (1:0). Eisbachtals Co-Trainer Agon Derguti sah in Kirchberg einen starken Beginn seiner Elf, die mehr Ballbesitz hatten. „Leider konnten wir uns keine klaren Torchancen erarbeiten“, so der Co-Trainer. Am Ende stand eine verdiente Niederlage, weil „der Gegner besser war“. Tore: 1:0 (40.), 2:0 (65.).

TuS Mosella Schweich – JSG Neuwied 3:2 (1:0). Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche mussten sich die Neuwieder in dieser Woche knapp geschlagen geben. Gegen den Tabellendritten aus Schweich kamen die JSG-Fußballer zweimal zurück, mussten dann aber noch den entscheidenden Gegentreffer zur Niederlage hinnehmen. Tore: 1:0 (17.), 1:1 Rasan Khamoka (41.), 2:1 (53.), 2:2 Rasan Khamoka (54.), 3:2 Max Simon (70.).

SG99 Andernach – JSG Altenkirchen 3:3 (2:2). Komfortable geführt, am Ende noch glücklich einen Punkt erkämpft. Die Altenkirchener sammelten ihren siebten Punkt in dieser Saison. Nach einem starken Beginn führten die Gäste bereits mit 2:0, doch noch bis zum Halbzeitpfiff glichen die „Bäckerjungen“ aus. Die Führung der Gastgeber egalisierte Emil Süss kurz vor Schluss. Tore: 0:1 Alexander Olejnikov (12.), 0:2 Romeo Huse (23.), 1:2 (26.), 2:2 (36.), 3:2 (54.), 3:3 Emil Süss (75.).

C-Junioren

Spvgg EGC Wirges – JFV Wolfstein WW/Sieg 1:1 (1:1). „Es war ein intensives und kampfbetontes Spiel von beiden Seiten – mit wenigen Torchancen“, berichtete Mauric Langenbach, der Trainer der Gäste. „Das Unentschieden geht für beide Seiten in Ordnung“, schätzte er ein. Tore: 0:1 Zaid Batha (2.), 1:1 Fiete Mang (5.).

FC Metternich – VfL Hamm 5:0 (2:0). Die „Hämmscher“ kommen noch nicht wirklich auf Touren. Gegen den Tabellenletzten setzte es die nächste Niederlage. Kurz nach Wiederanpfiff setzten die Gastgeber den Deckel auf die Partie. Hamm rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz. Tore. 1:0 (14.), 2:0 (21.), 3:0 (43.), 4:0 (55.), 5:0 (61.).

JFV Schieferland – Spfr Eisbachtal 1:9 (0:2). „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir das erste Mal Gegentrofrei bleiben“, berichtete Adrian Schmidt, der Trainer der „Eisbären“. „Da hat uns ein Standard leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ansonsten sei es ein Spiel in eine Richtung gewesen, mit dem Schmidt in Halbzeit eins nicht vollends zufrieden war. „Deswegen haben wir noch mal zwei bis drei Sachen mit dem Ball angepasst, welche sich nachher dann in vielen Toren ausgemünzt haben“, so der Trainer. Tore: 0:1 Hannes Dorn (6.), 0:2 Phil Paluch (27.), 0:3 Niko Athanasios Togrouzidis (42.), 0:4 Phil Paluch (43.), 1:4 (44.), 1:5 Noah Schön (46./Strafstoßtor), 1:6 Niko Athanasios Togrouzidis (52.), 1:7 Oliver Brand (58.), 1:8, 1:9 Niko Athanasios Togrouzidis (59., 69.).

D-Junioren

JFV Schieferland – SSV Heimbach-Weis 2:0 (1:0). Nach der 0:1-Niederlage im Derby gegen den SV Rheinbreitbach musste sich der SSV auch bei der JFV Schieferland mit einer Niederlage begnügen. Der SSV-Nachwuchs wartet somit weiterhin auf den ersten Punkt in der noch jungen Saison. Tore: 1:0 (29.), 2:0 (35.).

FC Metternich – Spfr Eisbachtal 0:2 (0:2). Der erste Saisonsieg für die „jungen Eisbären“. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten die Begegnung sofort unter Kontrolle“, bilanzierte Florian Neumeier, Trainer der Eisbachtaler. Von vielen Chancen im ersten Durchgang seien „nur“ zwei genutzt worden. „In der zweiten Hälfte haben wir dann ein wenig den Faden verloren und nicht mehr so dominant gespielt“. In Gefahr sei der Auswärtssieg aber nie gewesen. Tore: 0:1 (17.), 0:2 (25.).

TuS Koblenz – Spvgg EGC Wirges 3:2 (0:1). „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, leider haben wir quasi mit dem Schlusspfiff noch den kleinen Nackenschlag bekommen“, resümierte EGC-Trainer Thorsten Hehl. Das soll sein Team nicht aus der Bahn werfen, denn er sah auch viel Positives im Spiel. „Wir sind von Anfang an gut in die Partie gekommen, waren hellwach und aggressiv“, so der Trainer. Koblenz habe zwar mehr Ballbesitz gehabt, seine Wirgeser Fußballer seien aber das gefährlichere Team gewesen. „Wir haben verdient geführt, aber auch aufgrund von Verletzungen haben dann die Kräfte nachgelassen“, sagte Hehl. „Blöde Ballverluste“, so der Trainer haben zum ersten und zweiten Gegentreffer geführt. Tore: 0:1 Kerem Özdemir (1.), 0:2 Rafael Fialho (34.), 1:2 (44.), 2:2 (51.), 3:2 (60.+2).

JFV Wolfstein WW/Sieg – SV Eintracht Trier 0:1 (0:1). „In der Anfangsphase haben wir zwei Großchancen liegen gelassen“, ärgerte sich JFV-Trainer Steffen Leicher. „Nach dem Führungstreffer hat Trier es dann gut gemacht und nur noch wenig zugelassen.“ Tor: 0:1 (13.).

VfL Oberbieber – JFV Hunsrückhöhe Morbach 3:3 (1:1). Trotz zweimaliger Führung in Halbzeit zwei – ein sehenswerter Treffer von Konstantin Mattis (33.) zum zwischenzeitlichen 2:1 und eine starke Einzelleistung von Arlind Vokkri zum 3:2 (40.) – musste sich der VfL-Nachwuchs am Ende mit einem Punkt begnügen. „Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert, konnten jedoch unsere zahlreichen Chancen nicht konsequent nutzen“, sagte Oberbiebers Trainer Peter Rempfer. Morbach traf aus „abseitsverdächtiger Position“, so Rempfer, zum 3:3. „Alles in allem sind das zwei verloren Punkte für uns – angesichts des Spielverlaufs hätten wir den Sieg verdient gehabt.“ Tore: 0:1 (10.), 1:1 (29.), 2:1 (33.), 2:2 (35.), 3:2 (40.), 3:3 (45.).