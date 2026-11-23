WW/AK-Teams in der Oberliga Zehn Teams um Rheinlandmeister Wirges sind qualifiziert Moritz Hannappel 23.11.2026, 16:27 Uhr

i Trainer Danijel Simakovic und die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges jubeln: Der 3:1-Derbysieg gegen die Eisbachtaler Sportfreunde machte die Rheinlandmeisterschaft nach zwölf Spielen endgültig perfekt. Nun geht es in der Oberliga weiter. Sascha Münz

Der „neue“ Jugendfußball-Modus machts möglich: Die ersten Rheinlandmeisterschaften dürfen schon Mitte November gefeiert werden. Wie bei der EGC Wirges, die sich – wie auch neun Weitere aus den WW/AK-Kreisen – nun in der Oberliga messen dürfen.

Die erste Saison im „neuen“ Jugendfußball-Modus des Fußballverbandes Rheinland ist auch in den Rheinlandligen beendet. Und somit dürfen sich vier Mannschaften so früh wie (vermutlich) noch nie zuvor „Rheinlandmeister“ nennen. Die Einteilung in eine Winter- und Sommerrunde und damit einhergehende Qualifikation für die Oberliga Rheinland macht dies möglich.







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