Der „neue“ Jugendfußball-Modus machts möglich: Die ersten Rheinlandmeisterschaften dürfen schon Mitte November gefeiert werden. Wie bei der EGC Wirges, die sich – wie auch neun Weitere aus den WW/AK-Kreisen – nun in der Oberliga messen dürfen.
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Die erste Saison im „neuen“ Jugendfußball-Modus des Fußballverbandes Rheinland ist auch in den Rheinlandligen beendet. Und somit dürfen sich vier Mannschaften so früh wie (vermutlich) noch nie zuvor „Rheinlandmeister“ nennen. Die Einteilung in eine Winter- und Sommerrunde und damit einhergehende Qualifikation für die Oberliga Rheinland macht dies möglich.